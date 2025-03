De bote en bote hacia el éxito

Para ser una campeona Nikita entrena dos o tres veces a la semana, y muchos fines de semana se desplaza para las competiciones. Lo hace con su padre, Javi Alonso, que es doble campeón de Europa, subcampeón del mundo y todo un referente en España. Es además su entrenador, y no lo debe hacer mal. Nikita disfruta de este deporte, con el que se divierte mucho. Tiene que ir botando de un obstáculo a otro. En los circuitos están ya instalados, pero a Nikita le encanta entrenar en la calle. Es su campo de juegos.

Suele mantener la calma y no ponerse nerviosa. Se nota que ha ido creciendo y ya no es la más pequeña de su categoría. Además, en el circuito ha hecho muchas amigas y ha conocido a niñas de otros países que, como ella, disfrutan con el bike trial. A sus amigos y compañeros en clase no les cuenta mucho. Saben que practica este deporte, pero no presume de victorias.

Las victorias que tiene en mente Nikita son fundamentalmente dos. Quiere ser campeona de España y hacer mínimo podio en el mundial. Sea como sea, cree que el bike trial formará parte de su vida. Ya piensa en ser profesora de este deporte y ayudar a otros niños y niñas a aprender.

Esta PROMESA DEPORTIVA recomienda a todos los niños y niñas que prueben este deporte. Cada vez más personas se interesan, pero sigue siendo muy desconocido. El único circuito habilitado como tal está en la escuela de su padre, la Sensey Trials Skool.