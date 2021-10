Berrocal: "El Sporting es un club muy grande que siempre aspira a lo máximo"

Juan Berrocal llegó este verano al Sporting echando por tierra todas las previsiones en la confección de la plantilla, pues el puesto de central estaba en teoría cubierto. El club gijonés se lanzó a por este jerezano de 22 años, en una operación adelantada EN EXCLUSIVA en su día por ONDA CERO, y se aseguró una opción de compra sobre él (inferior al millón de euros) que será obligatoria en caso de ascenso y opcional en caso contrario.

Hasta la fecha le ha costado entrar en el once inicial de David Gallego, pero el pasado sábado le llegó la oportunidad de debutar como titular en Lezama. De un error inicial suyo surgió el gol del Amorebieta, pero Berrocal logró reponerse hasta firmar una notable actuación individual: "Soy el primer crítico conmigo mismo, a veces me castigo demasiado. Fallar es de humanos, pero lo importante es borrar ese error y jugar mejor a partir de él. Eso demuestra que uno es más fuerte de lo que parece. No es bueno ser un pasota que falla y le da igual, ni el otro extremo de castigarse. Pero exigirse a sí mismo siempre es positivo", explica Berrocal, al tiempo que reconoce que "quitando ese error yo estoy contento con el partido que hice".

Tras su buena campaña en el Mirandés no le faltaron novias al 15 del Sporting, que al final se decantó por la oferta asturiana porque "cuando te hablan del Sporting piensas en un club muy grande, que siempre aspirará a lo máximo", asegurando también que "desde el primer momento me sentí bastante querido, el Sporting puso muchísimo interés en mí". Berrocal considera que "volver a Primera y darle una alegría a la afición es algo que me motiva mucho", pero quiere que todo el Mundo tenga los pies en el suelo: "Hablar de futuro a largo plazo no es bueno. Por lo que vemos a día de hoy parece que hay potencial, y yo así lo creo, pero sería un error pensar en lo que pasará a final de temporada. Hay que ir partido a partido, disfrutar cada semana y que la gente se enganche".

Sobre su rol en la plantilla Berrocal cree que "cada día me estoy haciendo mejor futbolista; me gusta cómo trabaja el cuerpo técnico, tiene las ideas muy claras", aunque reconoce que "todos queremos jugar más, a poder ser los 90 minutos de los 42 partidos, pero hay que estar preparado para cuando el míster te necesita". Berrocal considera que "el trabajo nunca cae en saca roto, siempre merece la pena".

Berrocal vivirá su primer derbi el sábado, del que le han dicho "es como el sevillano, muy parecido, con aficiones que lo viven mucho"; el central jerezano desvela que "en el vestuario todos pensamos igual: el que diga que es un partido más se equivoca o miente. Tenemos muchas ganas de ganar porque la afición se lo merece. Se nota por la calle. Ayer fue a enviar un paquete a la familia y desde que salí de casa todo el Mundo me hablaba del derbi"

Cuando llegó al Sporting Berrocal no "no conocía personalmente a ningún jugador", aunque asegura que "no he tenido ningún problema porque es un grupo joven. Y los más veteranos son como os jóvenes en cuanto a carácter". Respecto a la posibilidad de seguir en el Sporting muchos años, Berrocal también lo tiene claro: "Gijón es una ciudad que me encanta. Vivo cerca de la playa. Y el Sporting es un club sano, con buenas instalaciones. Lo tiene todo para estar aquí un tiempo largo".

ESCUCHA LA ENTREVISTA EN EXCLUSIVA A JUAN BERROCAL EN 'MÁS DE UNO GIJÓN'