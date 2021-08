Bastón: "Tengo unas excelentes referencias del Real Oviedo"

El Real Oviedo ya tiene el delantero que estaba buscando. Borja Bastón (Madrid, 25-8-1992) llega a la Capital del Principado con el objetivo de asentarse en un proyecto durante un tiempo, algo que no consiguió en sus últimas campañas. Formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, sus mejores temporadas fueron en Zaragoza (2014/2015, 22 goles) en Segunda y en Eibar, al año siguiente, en Primera (18 goles).

Un traspaso millonario al fútbol inglés, para jugar en el Swansea, que no salió como esperaba (18 partidos, un gol), etapas en Málaga y Vitoria, y fichaje por el Aston Villa, donde sólo participó en dos encuentros. El año pasado jugó en el Leganés, donde anotó cinco tantos, y ahora libre llega a Oviedo para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera.

Borja Bastón fue presentado esta mañana en el Carlos Tartiere, donde explicó que "he podido elegir dónde venir y el Real Oviedo me manifestó un interés muy firme desde el primer momento", al tiempo que aseguró que "tengo unas excelentes referencias del Real Oviedo. Saúl Berjón, con el que coincidí en el Eibar, me habló muy bien del club y de la afición, y ahora quiero sentir todas esas cosas".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE BORJA BASTÓN EN EL CARLOS TARTIERE