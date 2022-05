El Ayuntamiento de Gijón recuperará la "casi normalidad" la próxima semana

Desde esta semana se han ido recuperando los equipos informáticos y la próxima semana esperan tenerlo todos en uso. También se ha adoptado medidas para poder utilizar los equipos portátiles con seguridad, algo fundamental para el día a día municipal.

Las principales aplicaciones ya se han recuperado, aunque seguirán abriéndose servicios durante la próxima semana. La portavoz municipal, Marina Pineda, agradece la paciencia de los gijoneses y adelanta cuestiones importantes para el ciudadano que volverán a la normalidad a partir del lunes.

Ya está activo el préstamo de libros en las bibliotecas, aunque no será hasta el lunes cuando sea posible registrarlo electrónicamente. También es posible intercambiar datos con otras administraciones, algo necesario para muchos trámites y solicitudes. Las oficinas de atención ciudadana no podrán recuperar por el momento los trámites on line y será necesario acudir presencialmente a realizarlos. Las inscripciones en los cursos y actividades del verano podrán abrirse con normalidad a partir del día 20. Según se vayan recuperando los sistemas se irá levantando la ampliación de plazos decretada para amortiguar los efectos del ataque informático.

Desde el Ayuntamiento no se ofrecen datos de la investigación sobre el origen y alcance del ciberataque pero se deja claro que no se ha cedido al chantaje de los hackers y no se ha pagado ningún rescate. No se cree que se haya producido una pérdida de datos relevantes. Aún se desconoce el impacto económico del hackeo.

Marina Pineda destaca que el consistorio "ha seguido trabajando" y recuerda que en otros Ayuntamientos tardaron hasta tres meses en recuperar la normalidad tras un ataque de estas características.