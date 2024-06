Ángela Pumariega, la deportista en luna de miel con la política

Sin esa lesión hubiese continuado con su carrera olímpica. Pero la coincidencia hizo que surgiese la oportunidad. No se ha desvinculado del mundo de la vela, aunque el tiempo que le puede dedicar es poco. Sigue compitiendo y siendo buena, sobre todo cuando lo que es determinante es la experiencia y no los entrenamientos. Porque las responsabilidades le obligan a decir que no a muchas competiciones. Al menos ahora ya ha asimilado la situación y podrá ver los Juegos Olímpicos de París de este verano. Cuando lo dejó en 2018, reconoce que no vio nada de los Juegos de Río.

Ángela, medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, ha encontrado los puntos en común entre política y deporte. El trabajo en equipo y la disciplina son fundamentales, nos cuenta quien se define como defensora del proyecto por encima de las personas. Por eso tampoco le gusta que la llamen vicealcaldesa olvidándose de las concejalías de economía, turismo, empleo e innovación, que es en lo que trabaja todos los días.

Además de la vela y la política, la concejala ha utilizado sus estudios en económicas en la empresa familiar. Se casó hace un año, justo antes de las elecciones municipales. No creía que fuese a ser la candidata del PP (su marido sí, aunque no se lo pudo confirmar hasta una semana después) y desde entonces aún no han podido irse de luna de miel. Aún así, no cambiaría lo que está viviendo.