Ana González: "Con estas medidas se hace un flaco favor al fútbol"

La Alcaldesa de Gijón, Ana González, lamentó hoy que los aficionados del Sporting no puedan estar el sábado en las gradas del Carlos Tartiere, pues en su opinión "el fútbol es lo que pasa en el césped, pero también en las gradas", y explicó que "nos hubiera gustado la normalidad en nuestra afición, que se hubiera desplazado con normalidad para ver tranquilamente el partido. Lo lamento profundamente, se hace un flaco favor no ya al Sporting, sino al fútbol en general. Y en particular a la afición sportinguista".

González, que reconoció que "no ha habido contactos entre el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno", pronostica una victoria del Sporting en el Carlos Tartiere: "Seré prudente, un 0-2. ¿Goleadores? Ahí ya patino más, pero todos los jugadores pueden marcar, incluso el portero". La Alcaldesa de Gijón cree que "el sábado habra una ciudad cercana que estará triste y nosotros muy contentos en Gijón, celebrando una victoria".

González hizo estas declaraciones en el estreno de la Puerta 9 dedica a Enrique Castro 'Quini' en el estadio de El Molinón que también lleva su nombre.

ESCUCHA LAS PALABRAS DE ANA GONZÁLEZ