De Amores: "Dejé muchas cosas de lado para poder estar acá"

Guillermo de Amores, portero del Sporting, concede su primera entrevista desde que llegó a Gijón a ONDA CERO GIJÓN. Éstas han sido algunas de sus reflexiones

DEBUTAR: "Tengo un montón de ganas. Trabajamos cada día para ello porque uno siempre quiere ayudar al equipo dentro del campo. Sigo trabajando e insistiendo para debutar. En su día en Uruguay dije en una entrevista que pronto iba a jugar, pero se sacó de contexto lo que traté de decir. Mi idea es jugar y tener minutos, pero es mi deseo"

CUÉLLAR: "Es uno de los referentes del equipo y demuestra partido a partido que es el portero del Sporting hoy en día. Aprendo mucho de él, es un 'macanudo' como decimos en mi país. Muy alegre siempre y un compañero que da gusto porque transmite a los compañeros"

SELECCIÓN URUGUAYA: "Me quedé a las puertas de ir a Qatar. Es una nueva generación que se viene y he estado en la reserva, pero por la falta de continuidad no he podido estar en la gira. Tengo esa expectativa de poder ir, porque para un futbolista estar con su Selección es lo máximo"

FUTURO: "No sé si seré el portero del Sporting el año que viene, es una pregunta para otros. Aposté mucho por el Sporting y dejé muchas cosas de lado para poder estar acá. Quiero seguir mucho tiempo aquí en el Sporting, estoy encantado. Con Lanús tengo contrato hasta 2026, pero el Sporting tiene la opción de poder comprarme porque las negociaciones que se hicieron en enero fueron proyectando lo que podía venir"

EQUIPO: "Viendo al grupo deberíamos haber quedado más arriba, pero son aprendizajes y ojalá el año que viene podamos hacerlo"

GIJÓN: "Por la calle me reconocen algunas veces, es lo que tiene no haber debutado. Mi familia está muy contenta, vivo con mi mujer y mi hija de tres años, y se viene un varón en camino que será gijonés. La ciudad es muy linda y acogedora"

RAMÍREZ: "No escuché sus palabras hacia mí, pero me deja feliz que esté conforme conmigo. Nunca había trabajado con él, pero tiene un paso por equipos importantes y su metodología por América llamó la atención en todas partes. El día a día es espectacular, y él también ha tenido que adaptarse a lo que es la Liga"

AFICIÓN: "Cuando El Molinón ruge estar alineado con el público es maravilloso. Terrible, ese apoyo para el jugador es un plus y será fundamental en el futuro. Sabemos que el derbi es importante para ellos, obviamente hay que ganarlo compitiendo en el campo"

ORLEGI: "Lo que he visto de cambios en el club es la base de todo. Tienen una gran ambición de seguir creciendo, sin temor a nada. Eso motiva, y es una de las razones por las que vine a Gijón"

