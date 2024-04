Alejandro Farpón lidera la renovación generacional en Izquierda Unida

Alejandro Farpón representa a una lista renovada pero que no renuncia al pasado. Vienen a dar continuidad a un modelo y a un proyecto, ha explicado en onda cero. Da mucha importancia a eso, porque, añade, no todos los partidos parecen tener la misma coherencia. El objetivo que se marca al frente del partido es liderar una alternativa. Por el momento no piensa en números electorales, por lo que evita afirmar si se ve superando en votos al Psoe. Pero en proyecto "ya lo hemos superado", afirma. Sitúa a IU como líder actual de la oposición en Gijón.

De cara al futuro, Farpón tiene claro que IU debe mantener sus siglas y ser respetada. Aunque reconoce que "solos no podemos" activar el cambio necesario, rechaza diluirse en Sumar. Colaborar sí.

El nombramiento de Farpón ha venido acompañado de la definición de una estrategia política y organizativa de IU Xixón para los próximos años, fijada en el documento “Una IU para liderar la alternativa”, que fue aprobado por unanimidad. La asamblea local aprobó también cinco resoluciones, entre ellas la que insta a poner fin a los acopios de carbón en El Musel coincidiendo con la fecha de cierre de las térmicas en 2025 y a apostar por un cambio en el modelo de desarrollo económico del puerto gijonés. Junta a ella, las que defienden una solución definitiva y soterrada para el vial de Xove, la oficialidad del asturiano o un alto al fuego en Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino. La formación acordó también la creación del Premio Adolfo Saro, en reconocimiento a uno de los fundadores de XEGA, militante de IU, fallecido en 2022, que reconocerá anualmente a colectivos y personas que hayan destacado en la defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBIQ+.