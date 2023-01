La alcaldesa se ha sentido "muy querida" y no cierra la puerta a regresar

Ana González reconoce que el final del mandato será "intenso" a nivel de obras, algo que achaca a una tramitación administrativa que no siempre es favorable y al incremento de costes. "Todos los días" piensa en los proyectos que le hubiese gustado haber agilizado. De cara a lo que le queda por delante hasta junio espera dejar finiquitado la rehabilitación del parque Isabel la Católica, la renaturalización del Piles o el impulso al transporte público. También quiere dejar enfocada la estructura interior de Tabacalera, la cesión de los juzgados de Prendes Pando o la conversión de la plaza de Toros en un escenario para eventos culturales "de tamaño medio". Sin olvidar la contratación del plan especial del muro.

La alcaldesa se muestra optimista con la aprobación del presupuesto de 2023 que se negocia estos días. Cree que los partidos políticos han entendido que no se puede "paralizar la ciudad" por ser año electoral. Advierte que si no se aprueba el gobierno que llegue tendrá más difícil todo.

Respecto a lo vivido a nivel interno Ana González afirma no sentirse herida. Ha evitado hacer una "desgracia" de todo lo sucedido porque una alcaldesa "debe mantener la dignidad y la serenidad". Aunque reconoce que cambiaría algunas decisiones "sabiendo lo que sabe ahora", afirma haberse sentido "siempre" arropada por el Psoe. "Siempre he sido leal" porque "soy alcaldesa por ser del Psoe". Reconoce discrepancias con la dirección actual y lamenta que algunas personas hayan estado empeñadas en tumbarla desde el mismo momento en que ganó las primarias en 2019. Pese a todo ello, afirma haberse sentido "muy querida" sin negar que vivimos un momento de gran polarización donde los políticos generan mucho odio a su alrededor. Pone como ejemplo las afirmaciones de que vive en Oviedo. "Nací en Oviedo pero no vivo allí desde hace más de 30 años".

Ana González nos cuenta que "me gusta la política" y por eso no cierra la puerta a una posible vuelta a la política. Espera ser recordada por su gestión ante el covid y haber sentado las bases de la ciudad del futuro.