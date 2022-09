Abelardo: "Estoy muy tranquilo viendo cómo entrena el equipo"

Abelardo confía en su equipo pese a los dos últimos tropiezos. El técnico sportinguista repasó varios asuntos en su última rueda de prensa

JONY: "Hay que seguir con el proceso de recuperación de Jony, estos días ha entrenado bastante fuerte. Solo ha realizado un par de entrenos con el grupo al completo. Es importante para él y para todos que esté en la convocatoria. Veremos mañana si lo utilizamos"

MILOVANOVIC: "Debe darnos más de lo que nos ha dado hasta ahora en entrenos y partidos. Lo he hablado con él, le cuesta expresarse en el campo. Espero más de Milo y creo que lo puede dar. El club lo ha fichado con esa perspectiva de futuro"

RIVERA: "Depende de él. Un día tiene una molestia en el pie, otro día problemas en la espalda, ahora parece que en el gemelo.. Depende de él. Cuando él esté bien lo podré utilizar y decidir si entra en las convocatorias. No es que esté decepcionado o no con él. No finge nada, está claro, pero no está pudiendo entrenar por sus molestias. Todos los pivotes parten de la misma situación para mí. El problema creo que ya viene de atrás, y que el año pasado ya tuvo poca participación por el tema de lesiones"

REACCIÓN: "Después de 6 jornadas yo ahora no puedo sacar conclusiones de dónde estaremos a final de temporada. El objetivo es competir cada partido, y en estos 6 hay algunos que no lo hemos hecho. La temporada es muy larga, hay que tener suerte con las lesiones y en otros detalles.. Pero yo estoy tranquilo viéndolos entrenar, estoy convencido de que ganaremos partidos. Tratamos de preparar los partidos de la mejor manera posible y el equipo me gusta lo que transmite"

