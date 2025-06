Buenas tardes. Hoy es un día especial. Este miércoles me acompaña Fernando Ónega; uno de los referentes del periodismo de este país y cronista de la transición española.

Director de prensa de la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez, ha ocupado puestos de dirección en los principales medios de comunicación nacionales.

Con tres premios Ondas, una antena de Oro y el premio de honor de la asociación de prensa de Madrid, desde febrero de 2019 preside el diario digital 65ymás.com, un periódico de carácter generalista, cuya cobertura está dirigida al público de la tercera edad.

En esta casa, además de presentar las noticias en Antena 3, entre otros títulos, fue director general de Onda Cero en diferentes etapas. Protagonista de las tertulias de actualidad, junto a Carlos Alsina, en Más de Uno, decidió apagar el micrófono de la radio en 2022. Aunque para él, el piloto rojo, siempre estará encendido...

En esta ocasión para celebrar "juntos" su cumpleaños, con tarta Santiago incluida -cómo no-, analizar el estado de salud actual de un periodismo que este viejo lobo de mar ve "delicado" y también, por qué no, el futuro de una España que a él, reconoce, "le gusta" la que tenemos. También hemos hecho un análisis del Pedro Sánchez actual que Ónega dice "no reconocer" y de la indefensión de los personajes públicos ante la invasión de las mentiras". Y sí, con reivindicación -tirón de orejas- incluida.