Hoy les invito a que se sienten y disfruten del presente. Hoy le damos espacio al concepto que el fotógrafo francés, Cartier Bresson, considerado el padre del fotoperiodismo moderno, denominó el instante decisivo.

Y para ello, contamos con una de las figuras más destacadas de esa tribu de fotoperiodistas con sello Astur. Fotógrafo de prensa desde 1985, ha colaborado con agencias de noticias como EFE o REUTERS, y medios de comunicación como el periódico el Mundo, el Diario AS o la revista Interviú.

Elegido mejor fotógrafo del año, en 2013, por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión por su trayectoria profesional, hoy me acompaña Eloy Alonso. Una persona a quien tengo el orgullo de llamar compañero.