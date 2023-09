Doña Letizia; una anfitriona “muy cercana y preparada” en la inauguración del nuevo curso de FP, en Langreo

Unos destacaban su cercanía, otros su sencillez y hubo quien se recreó con el look elegido para volver “a casa”. Un pantalón de raya diplomática negro y una chaqueta de tweed, de Massimo Dutti, con un cinturón ancho de Hugo Boss. Un guiño a su hija, la princesa Leonor -no sabemos si intencionado o por casualidad-, pues fue la prenda que eligió, el pasado marzo, para asistir a un acto de la Fundación Princesa de Girona. También los pendientes; dos estrellas de Chanel que recibió por parte de la propia maison, como regalo, el día que nació la Princesa. Un dato curioso, teniendo en cuenta que doña Leonor recibirá la Medalla de Asturias tras jurar la Constitución.

Como pez en el agua

La visita de su majestad, la reina Letizia, al centro integrado de formación profesional de comunicación, imagen y sonido (CISLAN) de Langreo, para inaugurar el curso de FP 2023/2024 no ha dejado indiferente a nadie. “Se ha mostrado muy interesada en todo lo que hacemos en el centro”, comenta Verónica González, profesora de toma fotográfica, “ha sido muy cercana y muy agradable. Incluso se ha prestado en el set de fotografía a posar para los alumnos”, añade.

Con los deberes hechos para la visita y también fuera de ella. A su llegada, y después de realizar el saludo protocolario al presidente asturiano, Adrián Barbón, Doña Letizia se interesó por los internos de la residencia de mayores Palacio de Lecenes, en Valdesoto, Siero, donde falleció una mujer, tras el incendio ocasionado la noche de ayer. Además, la Reina, no dudó en acercarse a saludar a los usuarios de la residencia de Nuestra Señora del Fresno, que salieron a mostrarle su cariño.

Las demandas de los interinos de FP

También esperaban a su majestad, pancartas en mano, miembros del colectivo de profesores interinos técnicos del Principado de Asturias, de Formación Profesional. Su representante, Carmen Gómez, afirma que llevan en la calle desde primeros de mes y que, a pesar de 30 años de antigüedad en el cuerpo, con el nuevo marco legal, su titulación no se reconoce y, por ende, están en el paro: “Somos la única comunidad en toda España que está en esta situación. En el resto se ha buscado una situación para el colectivo. Reivindicamos que el gobierno de Asturias, y la consejera, en particular, nos busquen una solución para poder seguir trabajando hasta la jubilación porque tenemos 56 años. Somos personal de primera y no nos pueden tirar un contendor de basura”. Una veintena de afectados que mañana esperan reunirse con el director general de personal docente, César González, para buscar, sin muchas esperanzas, apuntan, una solución.

Cercana y muy agradable

Acompañada por el resto de autoridades, entre las que se encontraban la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, su homóloga en el Principado, Lydia Espina, la delegada del Gobierno, Delia Losa, y el presidente de la mesa de la Cámara, Juan Cofiño, Doña Letizia visitó algunas de las aulas del centro como el plató de televisión o el estudio de fotografía donde se mostró, según los asistentes, muy “cercana”. “Lo que más nos sorprendió es lo preparada que venía. Ya nos conocía muy bien y, además, tiene una idea muy clara de la situación de la FP ahora mismo. El reto que tiene delante, de conquistar esos puestos que había perdido, de ser una opción para nuestros chicos que están en secundaria y que ven la Universidad como única salida. La FP te permite tener una titulación intermedia que es lo que ahora mismo están demandando más las empresas. Toda esa información, ella la tenía muy clara. También se abordó el tema de la poca representación femenina que hay en ciertas profesiones, sobre todo técnicas y su majestad traía las últimas cifras. Ha sido una visita muy fluida”, nos contaba la directora del centro, Maribel Lugilde, al final del evento.

Una visita para marcar el inicio del curso escolar que según Lugilde servirá para subrayar y reforzar la importancia de la FP, en un curso que comienza, en Asturias, con más plazas y refuerzo de ciclos vinculados a la atención a las personas, según datos del gobierno autonómico. En el caso del CISLAN, su directora destaca la condición de centro integrado, en e que se imparte la familia profesional de imagen y sonido completa y señala que este curso, “esperan llegar a los 500 matriculados”. Martín Feito es uno de esos alumnos. Este año empieza primero de iluminación y la situación, reconoce, le ha puesto un poco nervioso: “Es algo que seguramente pasa una vez en la vida. La Reina habló de la importancia de la FP e hizo hincapié sobre la importancia de los grados medios. Mostró mucha curiosidad en todo lo que aportábamos”. Un ovetense que no se esperaba este inicio de curso y que define a su real visitante como una persona cercana, como todos nosotros, “que te trata por tu nombre”.