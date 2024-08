Dimite el edil socialista de Ibias que chocó con su coche contra la casa y otro vehículo de miembros del PP

El concejal socialistas en el Ayuntamiento de Ibias, Marcos Rodríguez, que chocó con su coche contra la casa y otro vehículo de miembros del PP del concejo ha decidido presentar su dimisión "inmediata" de sus cargos orgánicos e institucionales en el seno del Ayuntamiento de Ibias y de la Agrupación Socialista de Ibias.

A través de un comunicado el edil ha querido aclarar los los acontecimientos de los últimos días, asegurando que se trató "de un accidente del que asume toda la responsabilidad".

"Así se lo he trasladado de forma personal a las personas afectadas, a las que he pedido disculpas de forma expresa y con las que me he comprometido a asumir los gastos económicos ocasionados por los desperfectos causados. Una disculpas que extiendo de forma pública a todos los vecinos y vecinas de Ibias", ha dicho.

Además el edil asegura que en ningún caso han existido motivaciones políticas, personales o de ningún otro tipo, sino que se ha tratado "de un accidente".

"En todo caso, asumo la responsabilidad política de lo sucedido y asumo mis responsabilidades con mi partido, el PSOE. Por ello, presento mi dimisión inmediata de mis cargos orgánicos e institucionales en el seno del Ayuntamiento de Ibias y de la Agrupación Socialista de Ibias", concluye el edil.