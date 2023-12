Covadonga Tomé celebra el compromiso arrancado al Gobierno para crear una Agencia de Industrias Culturales

La diputada del Grupo Mixto electa por Podemos, Covadonga Tomé, ha celebrado este jueves las mejoras que su formación ha logrado introducir en el proyecto de Ley de Presupuestos del Principado al que mañana dará su voto favorable y ha destacado el compromiso arrancado al Ejecutivo para la creación en esta legislatura de una Agencia Asturiana de las Industrias Culturales y Creativas.

"Hace ya semanas que adelantamos que aprobábamos estos presupuestos porque nos vemos reflejados en el mismo. Quedaba la fase de las enmiendas, una fase en la que nosotros quizás teníamos más ambición, no hemos conseguido todo lo que nos hubiese gustado, pero celebramos mejoras en áreas muy importantes para nosotros como la cultura o la llingua", ha explicado Tomé.

Así ha destacado el compromiso logrado para la creación de la Agencia Asturiana de las Industrias Culturales y Creativas y con ella lograr "un cambio de visión de como se gestiona la cultura en Asturias y un cambio de paradigma y modelo cultural".

Sobre esta agencia, el miembro del equipo de Covadonga Tomé, Xune Elipe ha indicado que su grupo lleva muchos años defendiendo esta agencia al considerar que la cultura debe ser un sector estratégico en los próximos años pero dándole un giro.

"Creemos que es el momento de que el tejido cultural y artístico que hay en Asturias se convierta en un nicho de empleo", ha dicho Elipe, que ha indicado que hace ya años que otras CCAA ya cuentan con una figura como esa agencia.

Así, si bien en estos presupuestos no consta una partida específica para la creación de esa agencia, lo cierto es que la diputada del Grupo Mixto asegura que "consiguieron el compromiso de que sí se va a llevar a efecto en esta legislatura y desde la formación intentarán que sea más pronto que tarde".

Ha aventurado Elipe que con esta cuestión pasará lo mismo que con la red pública de escuelas de 0 a 3 que desde Podemos defendieron desde hace ya muchos años mientras otros las denostaban y que ahora todos defienden y hacen suya.

El incremento para las ayudas al pequeño comercio en 500.000 euros; una partida para deportes, mujeres e igualdad, y la inversión mayor en la prevención de incendios destinada a las guardias de agentes forestales son otras de las mejoras que Tomé considera se han logrado respecto a las cuentas.

"Nos vemos reflejadas en muchas de las propuestas muy especialmente en la puesta en marcha de la red autonómica de escuelas de 0 a 3, allá por 2015 lanzada por Emilio León aunque ahora todo el mundo se sume a la misma.

Covadonga Tomé se ha referido a las 158 enmiendas presentadas por el del PP asegurando que las mismas "representan su hipocresía porque son irrealizables".

"Proponen mover partidas quitándolas de lugares de los que no se puede prescindir de ese dinero. Hacen un uso torticero de las reivindicaciones laborales, como en el caso de las trabajadoras del ERA. Hay que presentar enmiendas realistas y realizables y no jugar con los conjuntos laborales de la gente", incidió Tomé.

NO ENTREGARÁ SU ACTA DE DIPUTADA

La diputada del Grupo Mixto electa por Podemos, Covadonga Tomé, ha vuelto a reiterar que no dejará su acta de diputada ni abandonará su escaño pese a su expulsión de Podemos.

"Es un momento complejísimo y me siento incapaz de adelantar que va a pasar pero lo que sí puedo asegurar es que no vamos a renunciar al acta de diputada y al escaño, eso está claro. De aquí a 2027 seguiremos trabajando. Con qué nombre, bajo qué siglas o bajo qué paraguas es algo que verdaderamente no puedo decir", ha dicho Tomé.

La dirección de Podemos comunicó este pasado sábado la propuesta de expulsión de la única diputada de la formación en la Junta General del Principado, Covadonga Tomé, por parte la instructora de su expediente disciplinario ante la Comisión de Garantías Estatal. Una propuesta de resolución que es "meramente informativa" y contra la que "no cabe recurso alguno".

Tomé ha indicado que han presentado ya alegaciones a esa expulsión y habrá que esperar hasta agotar los 15 días del periodo de alegaciones que finaliza el 16 de enero. Además habrá que ver qué pasa con la candidatura a las primarias que pretende encabezar, aunque "no esperan sorpresa".

Ha indicado Tomé que la situación es "evidentemente triste", pero también ha incidido en que la misma les ha facilitado la posibilidad de poder hablar y negociar los presupuestos con la FSA sin interferencias.

"Más allá de la situación de Podemos Asturias que está dirigido por una gestora impuesta desde Madrid, el problema está en Podemos estatal que nos tienen en el punto de mira por haber sido una voz discrepante y verter opiniones que no gustaban", ha dicho.