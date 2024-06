La consejera Lydia Espina propone contratar 486 nuevos maestros para rebajar el horario lectivo

La consejería de Educación propone a los sindicatos rebajar la jornada lectiva de los maestros a 23 horas con la contratación de 486 maestros con el soporte financiero de 23 millones a partir de septiembre de 2026. Es la principal medida expuesta por la consejera Lydia Espina a los representantes sindicales con la idea frenar la convocatoria de huelga de inicio de curso. También hay propuestas para desburocratizar el día a día de los docentes como la firma digital o el papeleo por supuesto acoso escolar.

Uno de los sindicatos no convocantes es ANPE cuyo presidente Gumersindo Rodríguez cree que hay que seguir negociando. Entre los que sí planteaban la huelga, reconocen que hay avances. Entre los más favorables a mantener el paro si no hay más concreción e inmediatez, el secretario de CSIF Jorge Caro. Partidario de analizar si se debe o no convocar, el secretario de UGT Cristóbal Puente quien, en cualquier caso, precisa que la huelga se podría desconvocar.

La consejera pide a los sindicatos que esperen y den una oportunidad a negociar la reducción lectiva porque supondría ampliar la plantilla un 4%.