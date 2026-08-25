Asetra, Cesintra y UGT firman el convenio de mercancías y logística de Asturias

El sindicato UGT ha emitido este martes un comunicado en el que afirma de que ha firmado en solitario el nuevo convenio colectivo de Transporte de Mercancías y Logística del Principado de Asturias.

La organización sindical explica que ha suscrito el acuerdo con el objetivo de dotar de estabilidad y seguridad jurídica a más de 5.000 trabajadores del sector en la región.

La rúbrica se ha producido tras el respaldo prácticamente unánime de la asamblea de delegados del sindicato, que ha contado con todos los votos favorables salvo una abstención. Desde la organización han asumido la responsabilidad de alcanzar un pacto que permite mantener los derechos ya existentes.

Asimismo, la representación sindical ha destacado que el documento incorpora nuevas mejoras laborales y económicas para las plantillas de las empresas de mercancías y logística del Principado de Asturias. En materia de jornada laboral, el texto acordado mantiene un límite máximo de 1.720 horas anuales de trabajo efectivo. Según la comparativa nacional manejada por el propio sindicato sobre más de 50 convenios provinciales, esta cifra sitúa al marco regulador asturiano como el segundo con menor jornada anual de todo el país. Conservar este volumen de horas ha constituido una cuestión fundamental durante la negociación para preservar las condiciones del sector, según UGT.

Entre las principales novedades pactadas figura el establecimiento de 30 minutos de descanso considerados como tiempo efectivo de trabajo en las jornadas continuadas superiores a seis horas. Esta medida ha sido diseñada con especial relevancia para el personal no móvil y para los empleados de los grandes centros logísticos donde este tipo de jornada tiene implantación.

Finalmente, el nuevo convenio colectivo fija que este derecho al descanso retribuido tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.