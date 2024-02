Agricultores y ganaderos se manifiestan en la capital en una multitudinaria tractorada

El campo asturiano ha dicho basta. Centenares de tractores han salido, organizados en dos columnas, desde el polígono del Espíritu Santo y de La Pixarra, respectivamente, alrededor de las 12 pues en este segundo punto los tractores fueron previamente frenados a la altura de San Claudio.

Mientras tanto, en la capital, los ánimos estaban caldeados. Primero, ganaderos y agricultores, que después llegarían ser centenares, tomaban el final de la calle Independencia, esquina con Uría, para después emprender camino hacia la Estación de Renfe y subir por la avenida Santander al encuentro de los tractores, que ya asomaban por la Plaza de la Liberación. Después les escoltaron, de nuevo, hasta la arteria principal ovetense con pancartas en las que podía leerse: "Jóvenes con ilusión, en peligro de extinción" o "Cuando el sector primario se pierda, vais a comer mierda". También portaban una esquela. El nombre del difunto: Don Sector Primario Español.

SU LUCHA NO ES SOLO CONTRA EUROPA

Una vez recorrida la calle Uría, fueron frenados por cordones policiales que no consiguieron que desistieran en su empeño por llegar a las puertas de Presidencia. Ahí se dieron, incluso, cargas policiales por intentar atravesar la barrera de antidisturbios. "No queríamos llegar a este nivel", decía Borja Fernández, coordinador general de URA, una de las asociaciones convocantes, "pero la gente no está aquí porque tenga ganas de llevar toletazos ni porque se quiera llevar una multa, pero están tan jodidos que el futuro del medio rural corre grave peligro". Durante su lectura de manifiesto, Fernández acusaba a la consejería de intentar desviar la atención tratando de encajar movilizaciones como la de esta mañana en un contexto europeo: "Hoy no solo denunciamos la asfixia de las leyes impuestas por la Unión Europea, sino un desdén del gobierno de Asturias y de la consejería de Medio Rural, aplicando al dictamen la agenda 2030".

ELECCIONES SINDICALES

El coordinador regional de USAGA, Fernando Marrón, acusa al consejero y a Rocío Huerta, directora general de Ganadería, de reunirse solo con las asociaciones más representativas, en referencia a la reunión mantenida ayer entre Marcelino Marcos y las organizaciones con representación nacional; ASAJA, COAG y UCA. Marrón denuncia que dichas organizaciones están ahí en base a unas elecciones de 2002 y que esto, "en un país progresista y democrático, que se dicen llamar, no tiene ningún sentido".

También subraya los retrasos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC): "La obligación era hacer un adelanto el 16 de octubre y hasta mediados de diciembre no se ingresó. Y fue solo una parte y no a todos".

MOTIVOS

"Los costes están disparados", comentaba Fernández. "Los precios siguen a la baja y tenemos muchísima burocracia". A esto suman, entre sus reivindicaciones, la permanencia del lobo en el listado de especies protegidas (LESPRE). Según Paula Marín, propietaria de una ganadería, "la sensación es de que quieren acabar con nosotros y no saben cómo". Eso sí, Marín defiende un futuro para el Principado en el que siga habiendo ganadería porque después de haber suprimido la minería, "lo que nos queda es la ganadería. Sin ella, ¿qué nos queda?".

REUNIÓN CON EL CONSEJERO

En definitiva, a golpe de tractorada y cencerros, el sector primario se ha hecho escuchar esta mañana en la capital y mañana, de forma oficial, el consejero, Marcelino Marcos, les recibirá a la una de la tarde. "Pueden vender la moto que quieran pero el sector primario en Asturias se está muriendo. Tienen que empezar a tomarse en serio al sector primario y enderezar la situación porque se va al garete", apuntilla Borja Fernández.

La intención de muchos de ellos, es dejar los tractores aparcados en el centro de Oviedo, hasta ese encuentro con el consejero de Medio Rural. Algunos hablan, incluso, de dormir frente a la sede de Presidencia.