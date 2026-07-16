El 81,43% de los estudiantes de Asturias aprueba la PAU en la convocatoria de julio

El 81,43% de las personas que se presentaron a la convocatoria de julio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Oviedo ha superado con éxito los exámenes. El porcentaje asciende a 79,87% entre las mujeres y un 83,65% entre los hombres. La nota media general de la prueba PAU de este año ha sido de 5,749, mientras que la de julio del año pasado era de 5,528. La nota más alta obtenida en esta convocatoria de 2026, entre los 783 estudiantes presentados a la fase de acceso, ha sido de un 9,598. En total estaban matriculados en todas las fases 1.120 alumnos.

Según ha informado la Universidad en nota de prensa, por asignaturas de la fase de acceso, en Lengua Castellana y Literatura II el porcentaje de personas aprobadas se sitúa en el 81,24% y la nota media es de 6,216. En cuanto a Inglés, aprueba el 49,48% con una nota media de 4,859. En Historia de España, hay un 57,57% de personas aprobadas y una nota media de 5,07. Por último, en Historia de la Filosofía, se registra un 50,12% de aprobados y una nota media de 4,699.

En las pruebas correspondientes a las materias troncales de modalidad de Bachillerato, el porcentaje de aprobados en Matemáticas II es del 58,78 % con una nota media de 5,382. En la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II sube a un 59,56% con una nota media de 5,201. En la fase de admisión son reseñables los resultados obtenidos en las asignaturas de Biología, con un 66,88 % de aprobados y una nota media 5,717 y en Química, con un porcentaje de aprobados del 74,32 % y una nota media de 6,382.

Las notas ya están publicadas en la página web de la Universidad, y la revisión de exámenes se podrá solicitar, exclusivamente online, desde 16 de julio, a partir de las 12 horas, hasta el 21 de julio, a las 12 horas. Los certificados digitales de resultados definitivos de los alumnos que no reclamen se generarán a partir el 22 de julio, a las 12 de la mañana.

El 27 de julio, a partir de las 19 horas, se publicarán las notas tras las revisiones. Se podrán generar los certificados digitales de resultados definitivos de los alumnos con reclamaciones desde el 29 de julio, también a partir de las nueve de la mañana. Para aquellos estudiantes que hayan superado la PAU en la convocatoria extraordinaria de julio y deseen solicitar plaza en estudios de grado en la Universidad de Oviedo, el plazo de preinscripción de la fase B estará abierto desde día 20 hasta el 31 de julio, de forma online, a través de la web de la Universidad de Oviedo.