400 matriculados más en la de Oviedo

Este jueves empiezan las clases en la Universidad de Oviedo con 21.274 estudiantes en los programas de grado, máster y doctorado. De ellos, 18.387 son de grado. Son cifras provisionales porque quedan los que se inscriban en máster y doctorado además de los estudios para los que hay plazo de matriculación hasta el 15 de septiembre: grado de Medicina y doble grado de Matemáticas y Software.

Se estrena la gratuidad de la primera matrícula en cualquier curso de grado. El rector de la Universidad de Oviedo Ignacio Villaverde cree "posiblemente" ya tiene relevancia pero hay que esperar al menos "tres o cuatro cursos" para valorar si esa medida ayuda a atraer estudiantes. Sobre la llegada de las universidades privadas, el rector señala que son estudios "nicho" y para estudios para los que no alcanza la oferta de plazas de la universidad pública. Villaverde demanda al Principado una financiación a 10 años de 50 millones para infraestructuras con prioridad para las facultades de Químicas y Medicina.

En El Cristo está por precisarse cuándo empezará la transformación para convertirse en campus universitario e intercambiar los edificios de Ciencias y Profesorado en Llamaquique para convertirse en sedes judiciales. En ese sentido, el presidente del Principado Adrián Barbón reafirma un compromiso genérico para una actuación en la que se reanudado el derribo. También la promesa de más presupuesto para esas inversiones. Durante el acto de inauguración del curso universitario, Barbón coincidía en la petición del rector de un pacto por la universidad pública para lo que el presidente aludía a la proposición de ley de Universidades y el decreto de complementos retributivos.