02X22: Dolores de barriga

El estado general del niño es la clave de nuestra actuación. Si le vemos bien podemos mantener la calma, si está raro nos ponemos en alerta. Pedir a nuestro hijo que localice el sitio donde le duele también es conveniente. Todo lo que señale cerca del ombligo será, por norma general, un dolor poco importante. Añadir que mucha caca al día es ir al baño muchas veces, no un poco más de lo habitual.

Cuando nuestro hijo está estreñido, la recomendación es sentarle en el wc a una hora fija, preferentemente después de una comida, y en la que podamos estar en casa tranquilamente. También revisar lo que come, evitando productos que no favorecen el desatasque. Si no funciona los pediatras nos ayudarán. Tened en cuenta que el momento en el que quitamos el pañal es habitual que se presente el estreñimiento hasta que se acostumbre.

Cuando el niño tiene diarrea lo ideal es tomar líquidos en cantidades pequeñas para evitar vómitos. Si están comiendo, el agua es suficiente. Si no toleran nada, olvidaos de las bebidas isotónicas o bebidas gaseosas porque solo empeoraremos el problema. Siempre optar por el suero fisiológico que se vende en farmacias. Dárselo fresquito o buscar el sabor que le guste es la recomendación.

Cuando un niño come algo en mal estado la reacción será similar a la que vivimos los adultos, igual que la solución: Rehidratar. El color de la caca no es importante. Solo si aparece sangre o un moco excesivo debemos consultar.

Nuestra pediatra de cabecera Mireia Arroyo, profesional del SESPA que trabaja en el Hospital San Agustín de Avilés, añade un consejo para los padres. Mantened la calma. Cuando a nuestro hijo le duele la barriga lo último que necesita es ver estresados a sus padres. Transmitir angustia solo ayudará a que no desaparezca el dolor, que cada niño percibirá de una manera diferente.

