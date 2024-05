Los zaragozanos Starkytch celebran 25 años "caspeando el temporal"

Sus fiestas no sólo se nutren de canciones que han hecho bailar a varias generaciones. Carlos subraya que no renuncian a nuevos éxitos que siguen incorporando en su repertorio de canciones. Al fin y al cabo, muchos de los éxitos de hace 25 años son hoy clásicos. Aunque hay canciones que nunca han dejado de sonar: Alaska, The Buggles, Marisol, no faltan, pero tampoco lo hace últimamente Rigoberta Bandini o La Casa Azul.

Recuerda Mariano que en alguna ocasión han mezclado 'Malamente' de Rosalía con 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas, y el público lo baila. Pero no vale pinchar una consecución de canciones sin más. Cada canción tiene un sentido y un momento y su labor consiste en que el público perciba la importancia de ese tema.

En estos 25 años han actuado en todo tipo de escenarios: fiestas de barrios y pueblos, eventos de empresa, o salas como la Sala López, donde hace catorce años que se hicieron fijos en las Fiestas del Pilar, donde el programador Tomás Gómez asegura que son un valor seguro y siempre llenan. El Teatro de las Esquinas es otro de sus feudos talismán. Su gerente, María López, recuerda sus sonadas nocheviejas. Este escenario es el que han elegido el próximo viernes, 10 de mayo, para celebrar la fiesta por los próximos 25 años de música, luces y bolas de cristal.