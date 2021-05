Vuelven los turistas a Teruel

Por el Mausoleo de los Amantes han pasado 526 personas y 455 han cogido el tren turístico. La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha celebrado esta buena noticia, sobre todo porque a pesar de ese aumento de la actividad no ha habido llamadas a la Policía Local por fiestas en pisos y la hostelería ha cumplido horarios.

Por su parte, el diputado delegado de turismo, Diego Piñeiro, ha destacado que la apertura de las comunidades autónomas ha propiciado la llegada de visitantes procedentes sobre todo de la Comunidad Valenciana y de Madrid, donde además era festivo.

Una tendencia positiva que desde las instituciones turolenses confían en mantener a partir de ahora. Tanto ayuntamiento de Teruel como Diputación Provincial han insistido en la necesidad de no bajar la guardia porque la pandemia no se ha acabado y hay que mantener las medidas de seguridad sanitaria para no volver atrás.