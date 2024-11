Los vecinos de la Madalena piden que se recuperen los solares del barrio zaragozano

LEER MÁS La realidad aumentada visualiza el patrimonio escondido de los barrios de Zaragoza

En la calle Coso había un solar que gracias a iniciativas como #Estonoesunsolar se llenó de vida y de actividad. Se limpió, se recuperó y en 2010, dentro del Festival Asalto, el artista Roa hizo un gran grafiti de un conejo que acabó dándole nombre. El solar del Conejo fue cayendo en desuso al terminar el proyecto de Esto no es un solar, se dejó de mantener y acabó por vallarse y a estar en condiciones que no permiten su uso si no se recupera.

Desde loa agrupación Vecinal Madalena Calle y Libertad ha reivindicado la recuperación de este y de otros solares del barrio que servían de esparcimiento para la ciudad y de vida para el barrio. Como indica José Manuel Santo Tomás, miembro de la Agrupación Vecinal, espacios como este son muy necesarios porque cuentan con muy pocos espacios públicos o zonas verdes.

Como indicaba Santo Tomás en 2007 se contabilizaron en torno a 46 solares en el barrio, en 2013 revisaron el censo y habían bajado a 40, cifra que se ha vuelto a incrementar notablemente porque no sólo hay solares abandonados sino también viviendas y edificios.

En mayo de este año, el edificio de la calle Coso 184 sufrió un incendio que hizo que tuviera ser demolido, lo que conllevó a la desaparición del grafiti y a que se vallara el solar, terminando con toda su utilización. Desde entonces, los vecinos han recogido propuestas para hacer llegar a la Junta del Distrito para que se recupere su actividad.