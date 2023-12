Valoración negativa de la peatonalización de la calle Serrablo durante 4 fines de semana

El Ayuntamiento de Sabiñánigo, a través de su concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Javier Sadornil, ha hecho una valoración de las dos experiencias piloto que adoptó el consistorio durante la semana europea de la movilidad. Una de esas iniciativas fue la peatonalización de la calle Serrablo durante cuatro fines de semana, con dinamización del espacio, y la otra fue la restricción del aparcamiento de vehículos y cierre al tráfico de algunos tramos en el entorno de los centros escolares. Ambas iniciativas han tenido diferente resultado. La peatonalización de un tramo de la calle Serrablo ha fracasado, según la opinión de los ciudadanos y de la asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego, y la segunda ha sido muy bien valorada.

Se realizó una encuesta online con tres preguntas sobre la iniciativa aplicada en la calle Serrablo, y el 67% de los participantes valora negativamente la propuesta, tal y como se realizó, según explica Sadornil. Y solo un 28% la repetiría en los mismos términos.

Esta iniciativa no ha tenido los resultados esperados, puesto que "no fue significativa la presencia de personas en espacios cerrado al trafico, no se redujo el tránsito de vehículos que debían circular por la via alternativa, y porque una parte importante de la ciudadanía no entendió el sentido de esta iniciativa", añade el concejal. Pero el ayuntamiento de Sabiñánigo no renuncia a realizar otras iniciativas nuevas, eso si, teniendo en cuenta las sugerencias recibidas, con mejor planificación y concienciación a la ciudadanía.

Por el contrario, las medidas adoptadas en el entorno de los centros escolares han tenido una valoración muy positiva. Sin embargo, en una hipotética implementación en el futuro, los centros educativos consideran clave la necesidad de contar con la colaboración de la policía local a la hora de acompañar a las familias en el proceso del cambio de hábitos de los patrones de movilidad actuales, así como llevar a cabo labores de sensibilización.