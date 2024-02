La tractorada colapsa durante varias horas las calles de Huesca

Medio millar de tractores han colapsado hoy las entradas y las calles de la capital oscense. Desde primera hora de la mañana y con pancartas con mensajes como "Sin campo no hay vida", "El campo muere", "No! Agenda 2030, No! A las políticas sin sentido"; "Nuestra ruina será vuestra hambruna" o "Pedro Sánchez vas a llevar la agricultura a la sepultura", agricultores y ganaderos de toda la provincia, subidos en tractores y otros vehículos llegados desde distintos puntos de la provincia han tomado el centro de la ciudad provocando atascos e importantes retenciones.

Ignacio Almudévar, agricultor oscense, señalaba que por primera vez en Huesca se ha visto una movilización masiva en la que han participado muchos jóvenes agricultores que ven cómo peligra su futuro. "Los ciudadanos se quejan ahora de los precios cuando van al supermercado, pero la situación empeorará si se aplican las medidas que tienen previstas en Europa", ha señalado.

Alvaro y Diego, agricultores de Grañén y Esquedas por su parte, han asegurado que el sector padece una situación extrema que ya resulta insostenible. Se quejan del exceso de burocracia, del intrusismo y de la desigualdad de condiciones a las que se enfrentan con productos de otros países a los que no se les exigen las mismas garantías que a ellos.

Los agricultores participantes han mostrado asimismo su agradecimiento a los ciudadanos su comprensión y por el apoyo recibido a sus reivindicaciones durante la movilización. Una protesta multitudinaria que ha partido de la sociedad civil, agricultores y ganaderos de toda la provincia, al margen de siglas políticas y de sindicatos agrarios.