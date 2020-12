El teletrabajo, posible desde cualquier rincón de la provincia gracias a la banda ancha

El responsable de tecnología de la institución provincial, Alfonso Gella, aplaude la apuesta y valentía de la Diputación Provincial de Huesca para romper la brecha digital y lograr que un territorio tan despoblado pueda ofrecer las mismas garantías en esta materia a hogares, empresas e instituciones.

Faltan tan sólo tres actuaciones para culminar este proyecto que no ha sido fácil ya que algunos de los núcleos no disponen de infraestructuras mínimas. Gella pone como ejemplo localidades donde en pleno siglo XXI no tienen TDT y siguen funcionando con antenas parabólicas.