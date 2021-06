Aragón ampliará esta semana el horario del ocio nocturno hasta las 2:00 horas

Las mascarillas en exteriores tienen los días contados. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha avanzado que muy pronto dejaremos de utilizar este medio de protección al aire libre, debido al importante avance en el proceso de vacunación. Por ejemplo, en nuestra Comunidad Autónoma el 55% de las personas mayores de 18 años ya ha recibido una dosis y un 31% la pauta completa.

El investigador del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Enrique Bernal, señala que el avance en la inmunización es clave para poder quitarnos la mascarilla en el exterior y ahora hay que analizar si hay algunos lugares en interior en los que también poder aplicar esta medida.

Además, el Departamento de Sanidad tiene previsto autorizar la apertura del ocio nocturno hasta las dos de la madrugada, una medida que entrará en vigor este fin de semana.

El investigador, Enrique Bernal, señala que lo importante no es si esos establecimientos están abiertos una hora más o una hora menos, sino que las personas que están en los pubs y discotecas respeten las medidas de seguridad sanitaria, es decir, no bailar o no utilizar las barras.