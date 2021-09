Récord de participación en el concurso de calidad

Los actos han comenzado esta mañana con el concurso de calidad que partía con un record histórico de participación, con un total de 25 marcas de jamón y 9 de paleta que aspiran a colgarse la medalla de oro a la mejor pieza del año. El jurado ha degustado hoy las piezas y mañana por la tarde se dará a conocer su veredicto.

Los turolenses también podrán opinar este año al respecto ya que como novedad se ha creado un túnel del sabor en el que, con inscripción previa, 120 personas probarán los perniles participantes en el concurso. Además, esta tarde se desarrollarán dos gastro talleres: uno de coctelería y otro de trufa.

Y hasta el próximo 19 de septiembre se desarrollará el concurso de tapas, que este año rinde homenaje al sector de la minería. Todas las tapas se sirven al precio de dos euros y tres euros si se acompaña con una Cerveza Turia o una copa de Viñas del Vero. Las opciones para los que no toman alcohol son Coca Cola Zero Zero o Appletiser de manzana.

Jam-On-Fest

16 grupos turolenses actúan este viernes y sábado en el V Jam-on-fest

El Festival Jam-on-fest que nació hace seis años en el marco de las Ferias del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad llegó para quedarse y ya alcanza su quinta edición tras el paréntesis del año pasado debido a la pandemia de coronavirus. El evento reúne este viernes y sábado en la Glorieta a 16 grupos turolenses en una jornada de convivencia en la que los músicos aprovechan para intercambiar impresiones, compartir experiencias e incluso forjar futuras colaboraciones.

Las actuaciones del viernes comenzarán a las 21 horas en la Glorieta. En esta primera jornada participarán Lugh, Enamora Tesla, Celia y Covi, Rocío Ro, Les Morenillas, Carolina Ferrer, Ases del Jiloca y Gipitanos. El sábado los conciertos empezarán a las 20:30 horas, con Oldies, Centauros, Garrampa, Fal_Tones, Visitantes, Luciopercas, Abismo y EFFE. Se trata de un festival con una gran variedad que incluye diferentes estilos.

El evento se desarrollará con todas las medidas sanitarias anticovid vigentes. La entrada es gratuita, hasta completar el aforo permitido (todos los asistentes tendrán que estar sentados), y no es necesario obtener invitación para ello. Las actuaciones se prolongarán hasta la una de la madrugada aproximadamente.