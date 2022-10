Rafa Maza triunfa en las Esquinas con Fabiolo Connection

Rafa Maza puede ser un joven africano, un jeque árabe, un rey emérito y hasta un ex comisario de todos conocido: Villarejo. Pero, sobre todo, Rafa Maza es Fabiolo. A la voz de su "qué pavo", este divertidísimo e irreverente pijo es contratado por el poderoso jeque de un emirato árabe para dar clases de tenis a su hija.

El cómico oscense nos cuenta que el espectáculo y sus personajes no dejan de renovarse. Esta vez, Fabiolo se desenvuelve entre nuevas tecnologías y los insondables secretos de los algoritmos que mueven el mundo. Todo un “match to the future” para no perder la clase y la elegancia durante las Fiestas del Pilar.

El espectáculo 'Fabiolo Connection: El invitado estrella de la Piluca’s Party', que estrenó el pasado día 6 con gran éxito en el Teatro de las Esquinas, encara la recta final de su periplo pilarista. Fabiolo y el resto de personajes interpretados por Rafa Maza se despedirán del público el próximo domingo, 16.