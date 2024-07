Los presupuestos autonómicos de 2025 están muy avanzados

LEER MÁS Aragón comienza a elaborar los presupuestos de 2025

Respecto a la necesidad de alcanzar apoyos con otras fuerzas para sacar adelante los presupuestos de 2025, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que las cuentas están muy avanzadas e incluyen propuestas de VOX, ya que estaba en el Gobierno. Sin embargo, va más allá, al asegurar que "los socialistas podrían incluso darles su apoyo".

Por cierto, que el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de 353 auxiliares de educación y 13 sanitarios que se incorporarán a las aulas en el próximo curso. El importe de esta medida es de 8,7 millones de euros. De esta manera, se cubren las 649 plazas demandadas, aunque el consejero Bermúdez asegura que estarán pendientes de las necesidades de cada centro.

Críticas PSOE

El grupo parlamentario socialista en las Cortes se ha reunido hoy para analizar los cambios en el Gobierno. Su portavoz, Mayte Pérez, señala que ve al nuevo Ejecutivo del PP en solitario como soberbio y flojo. Además, ha recordado que ha sido Vox quien ha “plantado” a Azcón y “no al revés”. “Es inaudito escuchar a Azcón decir que no va a ceder a chantajes, cuando lleva once meses cediendo a chantajes plasmados y rubricados en su acuerdo de gobernabilidad”, ha explicado, al mismo tiempo que ha denunciado que la ciudadanía aragonesa no sepa, en estos momentos, qué vigencia tienen esos acuerdos regresivos.