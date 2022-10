Pérez pide disculpas a los médicos tras afirmar que no llenan agendas

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha pedido disculpas a los profesionales sanitarios si sus palabras se malinterpretaron, después de que ayer anunciara la decisión del Gobierno aragonés de modificar la aplicación informática del Salud Informa para que los pacientes puedan ver todos los huecos disponibles de los médicos de Atención Primaria para evitar los retrasos en las citas. Los sindicatos sanitarios habían pedido su dimisión, al entender que estaban poniendo en entredicho su trabajo.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha salido al paso y ha explicado que van a realizar esa modificación porque no estaban siendo eficientes a la hora de gestionar la atención a los pacientes. Y es que había un cupo de citas para la aplicación web, otro para las llamadas telefónicas y otro para los ciudadanos que se acercaban al centro de salud. Ahora ese control se va a unificar con el objetivo de que un paciente sea atendido en un máximo de tres días.

Desde el sindicato FASAMET aceptan las disculpas de la consejera Mayte Pérez pero consideran que son necesarias más aclaraciones por parte del Gobierno de Aragón. El presidente del sindicato, Leandro Catalán, ve necesario aclarar a los ciudadanos que las agendas las gestionan los servicios de admisión y no los propios médicos. Insiste en que no solo se llenan todos los huecos, si no que se atienden entre un 15 y un 30% más de pacientes al día.