Las pequeñas empresas ven una oportunidad de financiación con los fondos europeos

Son 140.000 millones de euros que llegarán a nuestro país, y que se articularán mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ha insistido en que la ayuda europea está destinada a impulsar proyectos relacionados con la transición ecológica, la digitalización y el ámbito de los cuidados. Confía en que pequeñas empresas de todo el territorio puedan captar financiación, mediante la colaboración público-privada.

En ese sentido, la delegada de CEOE ante la Unión Europea, Patricia Cirez, va un paso más allá y destaca la importancia de construir ecosistemas de colaboración entre empresas de distintos tamaños, para sacarle el mayor partido posible a los fondos europeos.

No opina lo mismo el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien, en un coloquio organizado por Executive Forum, ha sido muy crítico con los fondos europeos Next Generation porque solo el 4% se destinará a las entidades locales. Además, los gobiernos no han dado a conocer los criterios de reparto y muchos consistorios están trabajando a ciegas, sin certezas de si pueden estar ajustar a los criterios de la convocatoria.