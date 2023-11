Noelia Rodríguez: “ha sido una experiencia de aprendizaje absoluta”

Noelia Rodríguez terminó el pasado viernes su paso por el programa de 'La Voz' de Antena 3 en los asaltos finales. Durante estas semanas ha participado en el equipo de Antonio Orozco. Hoy ha compartido su experiencia en Más de Uno Huesca donde nos ha contado que es la primera vez que se presenta a un programa de este tipo, nunca pensó que fuese para ella, pero ahora reconoce que “repetiría sin dudarlo”.

Su paso por 'La Voz' ha sido más intenso si cabe al conocer ya dentro del programa que estaba embarazada. Se lleva una experiencia “divertida”, momentos especiales con gente “muy talentosa” y compañeros que son “como familia”. También ha valorado positivamente a su coach Antonio Orozco al que ha calificado de "sencillo, llano y cercano".

Entre los aprendizajes que le deja la experiencia, Noelia Rodríguez ha destacado saber e interiorizar que "las cosas que no dependen de ti, aquellas que no puedes controlar, no te quitan valor”. Cada uno tiene que trabajar duro en las que si dependen para “dar lo mejor de uno mismo”. No ha dudado al afirmar que repetiría de nuevo y recomienda acudir a quien lo esté pensando “siempre con los pies en la tierra”.