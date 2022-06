Un millón de euros en ayudas al alquiler para jóvenes

Según los datos del Observatorio de Emancipación de los Jóvenes recogidos en el último trimestre de 2021, sólo un 15% de los jóvenes españoles no viven en el domicilio de sus padres, lo que representa la tasa de emancipación más baja en lo que llevamos de siglo. Con el objetivo de mejorar estas cifras, el Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado la partida destinada a ayudar a los jóvenes zaragozanos a pagar el alquiler.

La concejal de Juventud, María Antoñanzas, ha destacado que en sólo dos años se ha triplicado el montante de estas ayudas, pasando de 350.000 de 2020 a más de un millón para este 2022, por lo que espera superar los 481 jóvenes que recibieron la ayuda hace dos años y los 816 del 2021.

Podrán optar a esta subvención los jóvenes de entre 18 y 30 años que no posean una vivienda en propiedad, tengan un contrato de alquiler que no supere los 650 euros, estén empadronados en Zaragoza y sus ingresos mensuales no superen los 1.592 euros. Una vez aprobada, la ayuda se hará en un pago único de entre 1.000 y 2.000, dependiendo de los ingresos justificados. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 7 de octubre.