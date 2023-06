La líder de Podemos Aragón, Maru Díaz, deja la política

Díaz ha tomado esta decisión después de que la formación morada haya obtenido un escaño, frente a los cinco de la actual legislatura. La responsable de Podemos señala que las urnas dejaron un mensaje claro y contundente.

En ese mensaje señala que : "Llevo unos días desaparecida de las redes sociales y de cualquier comunicación pública. Quizás por deformación profesional, como filósofa, ante el nefasto resultado del 28M y sobre todo por la sorpresa de no haber visto venir semejante tsunami, tocaba pensar, reflexionar y hacerlo lento". Ha continuado: "Siempre he sospechado de los que en horas tienen análisis sesudos sobre casi todo. La reflexión exige distancia, dormir las ideas y pensar cuando una ya se ha lamido las heridas. Probablemente hoy aún sea demasiado pronto para tener conclusiones claras sobre la coyuntura que esta por venir, pero sí que es el momento de asumir responsabilidades".

En esta línea ha remarcado: "Sé que dejo un Aragón mejor del que me encontré cuando entré en política y eso ha sido gracias a muchísimas personas que se han dejado la piel estos años y que me llevo en el corazón. También se hace política desde cada rincón de nuestra vida, por eso seguiré haciendo política, aunque no sea ya en primera fila".

Ha deseado que "la oleada que ha teñido de azul y verde las autonomías no llegue al Gobierno de España. Y sé que ahora más que nunca es crucial la altura de miras, la generosidad y la humildad para proteger y preservar el gobierno de coalición que tanto bien ha hecho a la gente corriente de nuestro país".