La izquierda ve "intolerable" el desplante de la presidenta de las Cortes a Irene Montero

En la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este viernes en las Cortes, la portavoz socialista, Mayte Pérez, ha censurado el nombramiento de dos directores generales de Vox que mostraron, hace unos años, su apoyo al régimen franquista, a través de las redes sociales. Además, Pérez ha afeado que la presidenta de las Cortes, también de Vox, le negara este jueves el saludo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya que representa a todos los aragoneses. "Es intolerable ese desplante", ha dicho Pérez.

El diputado de Podemos, Andoni Corrales, también cree que "Aragón no se merece abrir los informativos estatales con este bochorno". El presidente, Jorge Azcón, sin embargo, asegura que fue Montero la que no quiso saludar a Marta Fernández y responde que "Podemos no puede dar lecciones", cuando la propia ministra de Igualdad ha sido condenada recientemente por llamar maltratador a una persona inocente.

La polémica también se extiende a la ley trans

En la sesión de control al Gobierno, Chunta también ha puesto sobre la mesa otro de los puntos del acuerdo de gobernabilidad: la modificación de la ley trans de Aragón. El portavoz de esa formación política, José Luis Soro, ha recordado que esa norma se aprobó por consenso hace cinco años y que ahora se ha convertido en moneda de cambio para contentar a Vox. Azcón señala que modificarán la ley para mejorar la información y los protocolos clínicos, pero garantizan la libertad e igualdad del colectivo trans.