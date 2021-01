CONTROL DE LAS RESTRICCIONES

Guardias civiles y policías, indignados con Lambán por cuestionar su implicación

El presidente aragonés no ha tardado en recibir la respuesta de sindicatos de Policía y Guardia Civil, tras señalar que el control de las nuevas medidas para frenar los contagios no son competencia de la DGA y que no serán efectivas sin la implicación de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.