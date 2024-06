Los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza examinan un año de corporación

Una ciudad más limpia que ha ganado relevancia en el exterior y que tiene cada vez más presencia en los medios de comunicación a niel nacional, que está impulsando potentes proyectos estratégicos que están situando a Zaragoza en una posición privilegiada para generar riqueza y crear empleo. Así es la Zaragoza que ha dibujado el portavoz del PP, Ángel Lorén, abundando en la idea lanzada por la alcaldesa, Natalia Chueca, de que Zaragoza está de moda.

Poco tiene que ver esa idea de Ciudad con la que percibe la portavoz socialista, Lola Ranera, quien cree que Natalia Chueca está convirtiendo Zaragoza en un plató de televisión, poniendo en marcha iniciativas efímeras para lucir en redes sociales. Ha criticado la actitud soberbia y autoritaria del PP y su incapacidad para la gestión, desmantelando o privatizando equipamientos públicos como la Harinera de San José o Etopía.

El portavoz de Vox, Julio Calvo ha sido crítico con el modelo de Ciudad que propone Natalia Chueca, con quien no comparte prioridades. Lamenta que no se note lo suficiente que en Zaragoza hay un gobierno de centro derecha, cree que la Capitalidad Europea del Deporte no aporta nada y no entiende proyectos como la Ciudad Inteligente del Deporte. Calvo echa en falta que se hable más de infraestructuras, del estado de los polígonos industriales o de seguridad ciudadana.

Por parte de Zaragoza en Común, su portavoz Elena Tomás ha afirmado que Zaragoza está en venta gracias a las privatizaciones del PP. Ha criticado el mal funcionamiento del transporte público porque las frecuencias empeoran, se han colocado nuevas marquesinas mucho más incómodas que las anteriores y el cálculo de los tiempos de espera en las paradas funciona peor que nunca. También ha señalado que los servicios de limpieza funcionan mucho mejor en el centro que en el resto de los barrios.