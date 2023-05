ELECCIONES 28M

Elena Tomás, candidata de ZEC a la alcaldía de Zaragoza: "La Romareda no preocupa a la gente"

El nuevo rostro visible de Zaragoza en Común, tras hacerse a un lado Pedro Santisteve, afirma que La romareda no puede ser el tema estrella de estas elecciones porque al ciudadano no le preocupa tanto. No obstante, rechaza el modelo de gestión planteado y propone una rehabilitación en profundidad del estadio.