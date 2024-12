Educación pide al TSJA que se cumplan las medidas de seguridad en Caneto

El departamento de Educación pide al TSJA que vele por el cumplimiento de las condiciones de seguridad en Caneto, tras el incendio que dejó inservible el aula de Primaria el viernes pasado.

Recordamos que el Gobierno de Aragón decretó por motivos de seguridad el cierre de ese centro educativo hace algo más de un año, pero las familias, contrarias a llevar a sus hijos al colegio de Tierrantona, recurrieron la decisión. Atendiendo su petición, el TSJA ordenó como medida cautelar la reapertura de Caneto, pero como contracautelas, pidió legalizar el sistema de calefacción o acreditar la resistencia al fuego de la estructura de las tres aulas del complejo.

Aunque se siguieron indicaciones como colocar extintores, no consta que se hayan ejecutado todas esas mejoras de seguridad. De hecho, el sistema contra incendios de las aulas no cumple con el Código Técnico de Edificación. Por eso, la consejera de Educación, Tomasa Hernández, pide a los magistrados que vele por el cumplimiento de las medidas de seguridad. La prioridad son los profesores, alumnos y familias. Insiste en que no han pedido que se vuelva a cerrar el aula.

La opinión de las familias

Los padres y madres de Caneto – que calificaron de accidente puntual el incendio del viernes – consideran que la supervisión por parte del TSJA terminó cuando, en junio, el ejecutivo autonómico y las familias llegaron a un acuerdo extrajudicial en beneficio de los alumnos con el compromiso de mantener la actividad en las aulas hasta que se construya el nuevo colegio.

Desde entonces, Educación, paralelamente al trabajo para crear una escuela municipal en Caneto, debería haberse encargado de las mejoras de seguridad en las aulas actuales exigidas por el tribunal. Como en el caso del resto de centros públicos, Peña Pérez, portavoz de las familias, pide al ejecutivo que tome medidas para hacer las inversiones necesarias para garantizar la atención. Una opción, por ejemplo, instalar barracones para enero.

La construcción del nuevo colegio requerirá que el suelo sea propiedad municipal. La cesión al Ayuntamiento de La Fuega se dilata porque, según la consejera Hernández, la CHE, propietaria del terreno, ha solicitado un plan de prevención de incendios a la asociación “La senda”, a la que se los cedió en los años 80. Un documento que ya existe, según las familias.

Cabe recordar que, tras quedar inservible el aula de Primaria, todos los alumnos han sido reagrupados en las otras dos aulas del complejo de Caneto.