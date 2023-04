Los economistas prevén la recuperación del PIB este año

LEER MÁS Los economistas prevén un 2023 estable

La economía aragonesa ha arrancado el año 2023 con indicadores ligeramente positivos en general, que podrían seguir mejorando en la segunda mitad del año. Son las previsiones del último Boletín de Coyuntura del Colegio de Economistas de Aragón, que recuerda, no obstante, que nuestro territorio aún no ha recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia. Debería hacerlo, si no hay sorpresas, a lo largo de este ejercicio.

Aunque ya se ha descartado por completo una recesión, la inflación se mantiene elevada y algunos sectores industriales, como la automoción, han frenado sus exportaciones. Además, José María García, miembro de la Junta del Colegio de Economistas, modera su optimismo respecto al empleo.