Descienden las cifras de paro en Aragón con respecto al mes anterior

La flexibilización de las restricciones ya se refleja en el mercado laboral aragonés, que remonta en las tres provincias y en todos los sectores económicos, de manera similar al resto de España. En junio, el paro ha descendido en 3.401 personas, un 4,3% respecto al mes anterior, de forma que ahora mismo hay 75.578 inscritos en las oficinas del Inaem. Si comparamos la cifra con la de hace un año, el desempleo también se reduce ligeramente.

Además, la cifra de trabajadores afectados por un ERTE se ha reducido en un 20% este último mes, aunque todavía hay 8.600 personas en esa situación, muchos de ellos en el sector de la automoción, que no está sufriendo tanto por la pandemia sino por la escasez de chips semiconductores en el mercado global. En cualquier caso, la consejera de Economía, Marta Gastón, está contenta con la evolución de los datos y destaca especialmente el aumento de la afiliación a la Seguridad Social.

Reacciones de los sindicatos

Desde el sindicato Comisiones Obreras valoran que la tendencia de descenso del paro se consolida y hace augurar un buen verano. Sin embargo, 6 de cada 10 parados son mujeres, y la tasa de paro juvenil se sitúa cerca del 33%. El técnico del sindicato, Carmelo Asensio pide "políticas de recualificación centradas en los parados de larga duración".

El secretario general de UGT, Daniel Alastuey, pone el acento en la mala calidad del empleo estacional que se crea en esta época. Recuerda además que apenas la mitad de los trabajadores tiene un contrato indefinido e insta a avanzar en la reforma de la mercado laboral.

Reacciones de los empresarios

Las nuevas cifras de paro sitúan a Aragón como la decima comunidad en la que más ha descendido el paro con respecto al mes anterior, situando la bajada en un 4,31%. Aún así la confederación de las pequeñas y medianas empresas de Aragón recuerda que esa bajada coincide con el periodo estival y que no debe olvidarse a las personas que aún siguen en ERTE, que no aparecen reflejadas en estas cifras, ni a las pymes que siguen arrastrando deudas que no se solucionarán de un día para otro.