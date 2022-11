Los conductores de autobús piden que no se les criminalice

Los conductores del bus urbano no sólo están señalados por la huelga. Dos muertos y una herida grave por atropellos en menos de un mes también están poniendo el foco sobre ellos. El pasado viernes, un chófer de autobús no respetó su semáforo rojo y arrolló a una mujer de 69 años que cruzaba correctamente en Anselmo Clave, resultando herida de gravedad. El día 15, un hombre de 76 años falleció atropellado por un autobús en Torrero, aunque en este caso fue la víctima quien cruzaba de forma imprudente. Y el pasado día 10 un chico de 14 años que iba en patinete murió arrollado por un autobús en Casablanca. En este caso, la Policía Local determinó que el joven circulaba correctamente y fue el autobús el que no respetó la prioridad del patinete.

El presidente del comité de empresa de Avanza, José Manuel Montañés, cree que no es justo que se esté criminalizando a los conductores de autobús; asegura se les está llamando auténticas barbaridades en las redes sociales. Recalca que, de hecho, han pedido al Ayuntamiento una reunión para exponer su punto de vista ante este aumento de la siniestralidad. Montañés no entiende que la consejera de movilidad sólo haya convocado a la empresa para abordar el asunto. Sobre las posibles razones, señala que las frecuencias son excesivamente exigentes, lo que lleva a algunos conductores a apurar en exceso los semáforos o incrementar la velocidad. Además, considera que se abusa de cruces y giros con semáforo en verde para peatones y ámbar-intermitente para vehículos.

Por su parte, el responsable de seguridad vial del I3A, Juanjo Alba, cree que este incremento de la siniestralidad merece respuestas globales. No es suficiente tomar medidas aisladas y cortoplacistas, como eliminar los semáforos intermitentes u obligar al uso del casco en patinetes. Alba subraya que las cifras sólo indican la magnitud del problema, pero cada accidente debe ser analizado de forma aislada para decidir medidas de calado y duraderas.