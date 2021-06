Los ciclistas urbanos piden carriles bici a los barrios rurales

A las 3:45 de la madrugada del domingo, el joven Anthony, de 15 años, fue atropellado por una furgoneta en la A-68, a la altura del barrio de La Cartuja. Según los primeros indicios, el conductor de la furgoneta no circulaba a gran velocidad; además, dio negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas.

Todo indica que el conductor se encontró de forma inesperada con la bicicleta de Anthony, que volvía a Zaragoza junto a otros cuatro amigos. Las bicicletas no contaban con iluminación y los jóvenes no portaban elementos reflectantes, por lo que el conductor no pudo hacer nada por evitar la tragedia.

Desde la plataforma Zaragoza en Bici recuerdan la importancia de 'hacerse visible' al circular de noche, especialmente en este tipo de vías. También recomiendan el uso de casco protector. Además, piden que se retome el plan para que los barrios rurales estén conectados con la capital a través de infraestructuras específicas para ciclistas que eviten el uso de carreteras, donde son mucho más vulnerables.