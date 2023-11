Caixaforum Zaragoza muestra la historia del cómic en una exposición

LEER MÁS La revista Turia celebra su 40 aniversario

La Exposición 'Comic. Sueños e historia' llega este martes a Zaragoza para hacer un recorrido por su historia a lo largo del siglo XX hasta llegar a nuestros tiempos, y aproximándose al legado de algunos de los creadores que más han contribuido a su condición de herramienta de pensamiento.

El asesor de la exposición Vicent Sanchís ha destacado la gran relevancia que tiene la colección de originales que recoge la muestra. Hasta 157 obras genuinas de grandes autores. Como en cualquier exposición artística que se precie, el gran atractivo está en ponerse delante de dibujos originales, y no tipografías o reproducciones de otro tipo. Hay originales del cómic que nada tienen que envidiar en cuanto a cotización en el mercado a los cuadros de granes pintores. Se pagan millones de euros por originales de Tintín, por ejemplo, señala Sanchís.

La muestra incluye obras como The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, Terry and the Pirates de Milton Caniff, o Tintín de Hergé, así como una colección de autores españoles. Caixaforum Zaragoza acoge esta exposición sobre el considerado Noveno Arte hasta el próximo 24 de marzo.