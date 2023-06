Azcón considera "deseable" un gobierno del PP en solitario

El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, no despeja dudas acerca del rumbo de las negociaciones con Vox de cara a la investidura, porque cree que lo prudente es esperar a que la presidenta de las Cortes empiece la ronda con los partidos políticos para proponer un candidato. "Lo que necesitamos es sosiego y tranquilidad para las negociaciones", ha dicho en un acto del partido en la capital aragonesa.

De cara a la votación del futuro presidente, el PP va a mantener reuniones con VOX pero también con el PAR y Aragón Existe, con quienes alcanzará acuerdos en algunas comarcas o en la Diputación de Teruel. En las negociaciones, se hablará también de posibles acuerdos de gobierno. En ese sentido, Azcón insiste en que lo “deseable” es un Gobierno del PP en solitario, y lo defiende como la opción prioritaria.

Trasvase

El líder “popular” no ha entrado a valorar si el apoyo de la formación de Santiago Abascal al trasvase puede enturbiar la negociación en Aragón. Azcón insiste en que el PP no está a favor de ese proyecto, y su postura, respaldada por las urnas en las elecciones, no ha cambiado. Además, ha asegurado que “los acuerdos que firme el PP será íntegramente de acuerdo con lo que pensamos hoy y con lo que hemos pensado durante todo este tiempo”.

Candidaturas 23J

Azcón ha hablado de esos asuntos tras el acto en el que el Partido Popular de Aragón ha presentado en Zaragoza a los candidatos al Congreso y al Senado por las tres provincias aragonesas el 23 de julio. Un equipo con talento y experiencia que trabajará en Madrid para defender los intereses de la Comunidad. Impulsarán una campaña “moderada” en la que huirán de la crispación para seguir materializando el cambio político iniciado el 28 de mayo, contribuyendo a que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el nuevo presidente del Gobierno de España.

La candidata al Congreso por Huesca, Ana Alós, recalca la necesidad de impulsar los sectores primario y logístico en la provincia y en defender el turismo. Apuesta por Feijóo como nuevo presidente tras la victoria del PP en las principales cabeceras comarcales, lo que ha permitido recuperar incluso la Diputación de Huesca. Recuerda que el PP tiene un plan, el Plan Pirineos, para impulsar el sector turístico.

El cabeza de lista a la Cámara Baja por Zaragoza, Pedro Navarro, asegura que con el PP en la Moncloa y en el Pignatelli, se saldarán asuntos pendientes en la provincia en materia de infraestructuras y no se seguirán dejando escapar oportunidades económicas, como las fábricas de baterías “que han pasado de largo” en el mandato de Lambán.

Alberto Herrero, número uno por Teruel al Congreso, apuesta por devolver la dignidad a nuestro territorio en las instituciones en Madrid y por luchar por la provincia con ideas e ilusión para acabar con la “ralentización” de proyectos clave para el desarrollo de Teruel como la A-68 o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.