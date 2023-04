El Ayuntamiento de Sabiñánigo solicitará la paralización del proyecto de unión de estaciones

La moción de Cambiar Sabiñánigo asumida por el Ayuntamiento propone iniciar un proceso a nivel comarcal de participación ciudadana que garantice el derecho de la ciudadanía a estar informada y a decidir sobre el futuro de su territorio. Insiste, precisamente, en informar sobre argumentos científicos, medioambientales, paisajísticos o patrimoniales para que se revoque el proyecto de unión de estaciones y que los fondos europeos se destinen a otros proyectos resilientes al cambio climático que favorezcan la cohesión territorial y social.

“Entendemos que el Ayuntamiento, como administración más próxima al ciudadano, no puede desatender la demanda de una parte muy importante de sus vecinos y vecinas, sobre todo cuando le reclaman que cumpla aquello con lo que se comprometió institucionalmente”, explica en Más de Uno Sabiñánigo el concejal de Cambiar Sabiñánigo Javier Sadornil.

El portavoz del PSOE, Jesús Lacasta ha explicado que apoyan la propuesta porque plantea que el proyecto se resuelva de manera participada y se realicen inversiones con sostenibilidad turística. No obstante, sigue defendiendo la unión, pero buscando alternativas “y a la medida del territorio”. Por su parte, José Luis Zabala, portavoz de Ciudadanos, ha rectificado su posición al respecto, ya que en un consejo comarcal se mostró a favor del proyecto “y estoy arrepentido porque he reflexionado”, ha dicho. Javier Sadornil, de Cambiar Sabiñánigo, le ha agradecido este “ejercicio político que no es habitual”.