Aumenta un 14% interanual la compraventa de viviendas en Aragón

En el tercer trimestre del año en Aragón se han realizado 4.200 operaciones de compraventa de vivienda, lo que supone un crecimiento interanual del 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Los precios aumentaron de forma moderada, un 3,2%, situándose de media en 1.561 euros por metro cuadrado. Todavía no se alcanzan las cifras inmediatamente posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria ni crecen por encima de los sueldos.

Estos datos se recogen en el informe del mercado inmobiliario impulsado por la cátedra del mismo nombre de la Universidad de Zaragoza. Su director, Luis Fabra, ha calificado las cifras trimestrales de “fantásticas y sorprendentes”. La buena marcha de la economía, el crecimiento de la población, los buenos datos de empleo y la bajada de los tipos de interés y del Euríbor están detrás de este aumento de operaciones de compraventa. También el precio al alza de los alquileres empuja a muchas personas a dar el paso de comprar. Además, no hay motivos para augurar un cambio en esta buena tendencia, por lo que Fabra prevé un buen año 2025. Se están haciendo unas 15.500 operaciones anuales, una cifra que habla de normalidad y estabilidad en el mercado. El año se cerrará con cifras positivas superiores a las de 2023 pese a que empezó "renqueante".

La mayor parte de las viviendas adquiridas fueron usadas, aunque la venta de las de obra nueva ha aumentado un 7,7% respecto al año pasado con 655 operaciones. Como aspecto negativo, la oferta de vivienda nueva podría no ser suficiente para cubrir la demanda, por lo que se valoran los planes de colaboración público-privada para impulsar la construcción en Aragón. Lo ha destacado Fernando Montón, en representación de grupo Plaza 14.

Por su parte, Fernando Used, de Ingennus, ha explicado que los costes de levantar viviendas – que se dispararon a raíz de la guerra en Ucrania – se mantienen ahora estables. No obstante, han aumentado en torno a un 11% los costes de contratar personal. El sector mira a su industrialización para requerir menos mano de obra. No es fácil de conseguir trabajadores a día de hoy. Además, para capear el precio de los alquileres - que también aquí sube a máximos históricos aunque lejos de las cifras de otras ciudades españolas - apuesta por fomentar el coliving o el flexliving. En este sentido, en Zaragoza, se ha puesto en marcha la obra de una residencia para jóvenes que permite compartir algunos espacios y ahorrar.

En cuanto al pago, el 58% de las operaciones requirieron hipoteca. La tasa de esfuerzo que hacen los aragoneses para comprar casa se sitúa en un moderado 26%. La cuota media es de 586 euros. Estas cifras han sido aportadas por Jorge Aguerri (Ibercaja), quien ha asegurado que es buen momento para hipotecarse.