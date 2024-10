Aragón se suma al dolor de las víctimas de la DANA con un minuto de silencio

Las principales instituciones aragonesas se han unido este mediodía en un minuto de silencio por las víctimas mortales de la DANA, entre las cuales se encuentra un guardia civil de 51 años que prestaba servicio en Valencia, pero que era originario del municipio turolense de Ojos Negros. Además de trasladar sus condolencias, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha insistido en que todos los recursos del Estado y de las comunidades autónomas siguen a disposición de las regiones más afectadas para encontrar hasta el último desaparecido.

Beltrán ha explicado que la Agencia de Meteorología y la Confederación del Ebro mantienen una estrecha vigilancia en las zonas de mayor riesgo, como el Matarraña, pero de momento no prevén que sean necesarios nuevos desalojos. En los próximos días continuarán evaluando los daños para conocer si algunos municipios aragoneses pueden ser declarados zona catastrófica.

El presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, ha señalado que todavía no han recibido ninguna petición de otras comunidades para utilizar medios aragoneses, pero para que esos recursos sigan disponibles, vuelve a pedir a la población que sea prudente. Sobre todo, es importante no acercarse a los cauces de los ríos, y no desplazarse en coche hacia Castellón o Valencia. Al mismo tiempo, el presidente lanza un mensaje de tranquilidad, asegurando que en Aragón estamos preparados para este tipo de emergencias.